Pollmers Mahlzeit: Die Zukunft: elektrisierend, aber düster

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So wie bisher wird die Landwirtschaft nicht weitermachen dürfen. Doch wir brauchen weiterhin Essen. In einer dreiteiligen Analyse der Zukunftsoptionen geht es zuerst um die kontrollierte Umweltlandwirtschaft, in Teil 2 um das No-Till-Verfahren mit guten Erträgen und einer Ökobilanz, die unseren Bioanbau das Wasser reichen kann und Drittens um Konzepte, die attraktiv bis aberwitzig klingen.

Uralt aber für viele dennoch neu ist die Elektrokultur, die heute vor allem in China prosperiert. (113, 114) Gemüse gedeiht unter blanken Kupferdrähten, die vom Dach herabhängen. In ihnen pulsiert eine hochfrequente Spannung von Zigtausenden Volt. Die Hochfrequenz-Felder töten Schaderreger in Luft und Boden ab, Pestizide sind...

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