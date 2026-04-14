Pollmers Mahlzeit: No-Till – Mutter Erde wird fruchtbar

Die moderne Agrartechnik verfolgt das Ziel einer kontrollierten Umweltlandwirtschaft. Dazu will sie den alten Störenfried, das Erdreich ausschalten. Der moderne Landwirt sucht umgekehrt nach Wegen, das Bodenleben, das Edaphon, zu seinem Vorteil zu nutzen. Pilze schaffen im Mutterboden...

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