Pollmers Mahlzeit: No-Till – Mutter Erde wird fruchtbar

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Landwirtschaft Teil 2

So wie bisher wird die Landwirtschaft nicht weitermachen dürfen. Doch wir brauchen weiterhin Essen. In einer dreiteiligen Analyse der Zukunftsoptionen geht es zuerst um die kontrollierte Umweltlandwirtschaft, in Teil 2 um das No-Till-Verfahren mit guten Erträgen und einer Ökobilanz, die unseren Bioanbau das Wasser reichen kann und Drittens um Konzepte, die attraktiv bis aberwitzig klingen.

 

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Pollmers Mahlzeit vom 14. April 2026

Die moderne Agrartechnik verfolgt das Ziel einer kontrollierten Umweltlandwirtschaft. Dazu will sie den alten Störenfried, das Erdreich ausschalten. Der moderne Landwirt sucht umgekehrt nach Wegen, das Bodenleben, das Edaphon, zu seinem Vorteil zu nutzen. Pilze schaffen im Mutterboden...

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