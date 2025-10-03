Pollmers Mahlzeit: Mikroplastik – das neue „Brainfood“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Bis heute weiß offenbar niemand so recht, was die Winzlinge so alles treiben. Schließlich sind die Partikel unvorstellbar klein. Für viele Experten der Anlass, ein Gruselpaket an Spekulationen zu schnüren und es dem Publikum aufzubinden. Kaum noch eine Krankheit, bei der nicht Mikroplastik die Ursache sein soll.

Pollmers Mahlzeit vom 03. Oktober 2025

Dabei gibt es mit Mikroplastik seit über einem halben Jahrhundert Erfahrungen. Damals hat Gerhard Volkheimer an der Charité umfängliche Versuche durchgeführt: Er fütterte winzige PVC-Kügelchen von etwa 5 bis 100 Mikrometer in Sahne oder Boullion an Versuchstiere. Stets fand er...

Fördermitglieder erhalten wie immer den Text und das ausführliche Literaturverzeichnis im => exclusiven Mitgliederbereich. Dort ist auch das Archiv der Beiträge von "Mahlzeit" und "Pollmers Mahlzeit" verfügbar.