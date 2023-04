Ist der Wolf für den Menschen gefährlich?

Bernd Ternes

© Martin / www.fotolia.de

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auf, dass der Wolf sicherlich kein Kuscheltier ist, sondern ein gefährliches Raubtier. In Frankreich wurden viele Attacken von Wölfen auf Menschen aufgezeichnet und...

...von der „Université de Caen Normandie“ dokumentiert sowie ausgewertet.



Ein Beispiel eines Originals aus dem 17. Jahrhundert (Originaltext in der Anlage):



Zur Veranschaulichung einige Original-Texte von den Orten Fleury und Semoy mit den deutschen Übersetzungen:

Fleury

Sébastien Martin âgé de 12 ans, blessé le 28 août 1691

Sébastien Martin, 12 Jahre alt, verletzt am 28. August 1691

Charles André âgé de 17 ans, blessé le 1er septembre 1691

Charles André, 17 Jahre alt, verletzt am 1. September1691

Le fils de Louis Moizard âgé de 11 ans, mort l'année dernière

Der Sohn von Louis Moizard, 11 Jahre alt, Tod, letztes Jahr

Le fils de Simon Le Roy âgé de 10 ans, mort l'année dernière

Der Sohn von Simon Le Roy, 10 Jahre alt, Tod, letztes Jahr

La servante de Pierre Merci, de 15 ans, blessée l'année dernière

Die Dienerin von Pierre Merci, 15 Jahre alt, verletzt im letzten Jahr

Semoy

Le fils de Claude Texier de 10 ans, dévoré le 30 mai 1691

Der Sohn von Claude Texier, 10 Jahre alt, verschlungen am 30. Mai 1691

La fille de Barthélemy Colin de 14 ans, dévorée le 23 juin

Die Tochter von Barthélemy Colin, 14 Jahre alt, verschlungen am 23. Juni



Claude Martin âgé de 8 ans, dévoré

Claude Martin, 8 Jahre alt, verschlungen

Jeanne Moisart de 11 ans, blessée le 29 août

Jeanne Moisart, 11 Jahre alt, verletzt am 29. August



Ein zweites Original-Dokument zeigt weitere Fälle auf:

Darüber hinaus erstellte die Uni Caen viele Landkarten mit dokumentierten Wolfs-Attacken:

Diese Daten stammen von der Universität Caen und wurden zusammengestellt von Bernd Ternes.



Anhang

Der Originaltext der beiden Dokumente lautet wie folgt:

Liste des victimes de la forêt d'Orléans

Source:Arch. Nat. G7 418/2

Paroisses

Fleury

Saran

Le fils de Robert Dumuid de 11 ans, dévoré l'an passé

La fille de Martin Breton de 13 ans, dévorée l'an passé

La fille de Marcou Roger de 14 ans, dévorée l'an passé

La fille de Mathurin Marché de 16 ans, dévorée l'an passé

Le fils de Louis Grison de 10 ans, dévoré l'an passé

Le fils de Guillaume Valin de 10 ans, dévoré le 3 de ce mois [de septembre 1691]

La fille d'Ambroise Vaillant de 22 ans, blessée

Le fils de Guillaume Butrot de 11 ans, blessé, et quelques autres.

Saint Jean-de-Braye

Marie Maréchal, blessée le 27 juin et morte le 14 juillet dernier [1691]

Saint-Lyé

Suzanne Blutet, de 18 ans, blessée le 1er juillet et morte le 29 août 1691

Chanteau

Antoine Louis, de 13 ans, blessé le 22 août 1691

Saint-Marc, dans la franchise d'Orléans

Le fils de Louis Moisard, de 10 ans, dévoré l'an passé

Le fils de Jean Landré, de 6 ans, dévoré à la Pentecôte 1691 [soit le 3 juin 1691]

Il y en a encore dans les paroisses de Cercottes, Saint-Lyé, Marigny, Rebrechien, Loury et autres de la forêt dont on n'a pu avoir les noms, mais on peut compter que depuis quinze mois et plus il y a eu au moins soixante enfants de tous âges et sexes dévorés et blessés par les loups. Les officiers des chasses estiment qu'il y en a une vingtaine dans la forêt n'étant pas possible qu'une ou deux bêtes eussent fait tant de ravages.